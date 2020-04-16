В мастерских Большого театра убит мужчина

В Москве в здании художественно-производственных мастерских Большого театра найден труп мужчины.
На теле покойного обнаружены следы ножевого ранения.
По некоторым данным, в одном из производственных комплексов Большого театра дежурили двое технических специалистов. В какой-то момент работники мастерской разругались, в ходе конфликт один из них мужчин схватил нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Полиция задержала подозреваемого. Его допрашивают. Он дает показания об обстоятельствах инцидента.
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