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В мастерских Большого театра убит мужчина

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

В мастерских Большого театра убит мужчина
pexels.com

В Москве в здании художественно-производственных мастерских Большого театра найден труп мужчины.
На теле покойного обнаружены следы ножевого ранения.

По некоторым данным, в одном из производственных комплексов Большого театра дежурили двое технических специалистов. В какой-то момент работники мастерской разругались, в ходе конфликт один из них мужчин схватил нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту.  Ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция задержала подозреваемого. Его допрашивают. Он дает показания об обстоятельствах инцидента.

В Зеленограде женщина, находившаяся на самоизоляции с сожителем, убила мужчину.

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