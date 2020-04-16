В мастерских Большого театра убит мужчина

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 апреля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве в здании художественно-производственных мастерских Большого театра найден труп мужчины.

На теле покойного обнаружены следы ножевого ранения.

По некоторым данным, в одном из производственных комплексов Большого театра дежурили двое технических специалистов. В какой-то момент работники мастерской разругались, в ходе конфликт один из них мужчин схватил нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция задержала подозреваемого. Его допрашивают. Он дает показания об обстоятельствах инцидента.

В Зеленограде женщина, находившаяся на самоизоляции с сожителем, убила мужчину.