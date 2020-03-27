Мошенники из-за рубежа используют новые схемы обмана клиентов рынка Форекс

Аргументы Недели → Криминал 13+

27 марта 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России обнаружены новые способы обмана клиентов форекс-дилеров. Мошенники под видом оказания помощи предлагают вернуть потерянные на торгах финансовые средства путём создания отрицательной истории против форекс-брокера.



Другим способом обмана является предложение вернуть деньги на криптокошелек, за регистрацию которого необходимо заплатить. Услуга мошенников по выводу средств стоит порядка 100 тысяч рублей, но клиент в любом случае не получит свои деньги. Криптокошельки мошенники за приличные деньги регистрируют в зарубежных государствах. Клиент в таком случае обманывается дважды. В основном услугами Forex пользуются банки и инвестиционные компании.



В прошлом году в Ассоциацию форекс-дилеров было направлено множество жалоб клиентов, которым свои услуги брокеры, не имеющие лицензии. В России имеется только четыре зарегистрированных финансовых организации подобного плана. Остальные не имеют лицензии и осуществляют свою деятельность из-за рубежа.



Чёрные брокеры банкротят своих клиентов. Жертвами преступников чаще всего становятся неквалифицированные клиенты. Они ведутся на красивую рекламу, и желание заработать. Больше всего мошенников в тех сферах, где операции проводятся дистанционно.



