Как мошенники наживаются на коронавирусе во Франции

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 марта 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Франция, как и многие европейские государства, проходит тяжёлое испытание по борьбе с эпидемией. Но некоторые люди не теряют возможность обогатиться на чужом горе. Так, в ряде регионов страны группы преступников, облачившись в комбинезоны, представляются дезинфекторами и предлагают свои услуги. Они разбрызгивают какую-то жидкость по помещениям за деньги, успевая красть вещи владельцев квартир.



Другие мошенники собирают средства якобы в фонд для борьбы с эпидемией и помощи медикам. Но деньги исчезают в неизвестном направлении. Жертвами мошенников становятся не только простые граждане, но и крупные компании. В Руане фармацевтическая компания перевела на счёт преступников более шести миллионов евро. Связь с «продавцами» прервалась сразу после перевода денег.



На западе Франции частная организация попыталась сбыть в дом престарелых тесты для диагностики коронавируса, которые не имели сертификации.

Когда директор заведения обнаружила подвох, она отказалась от сделки и обратилась в региональный отдел здравоохранения и полицию. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти аферистов и привлечь к уголовной ответственности. По местному законодательству им грозит до двух лет тюрьмы и огромный денежный штраф.



Для экспорта технологий и методов преступлений нет границ, поэтому на чеку нужно быть и россиянам.



