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Полиция будет искать преступников по запаху

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция будет искать преступников по запаху

В правоохранительной системе появились новые методы, которые позволяют раскрывать преступления прошлых лет. По запаху.

Эксперты объясняют, что у каждого из нас имеется свой неповторимый запах, характеризующийся уникальными летучими веществами, выделяемыми организмом. Такие невидимые следы можно сравнить с отпечатками пальцев. Как это ни удивительно звучит, запах можно законсервировать и хранить на протяжении многих лет. Это позволит раскрыть ранее совершённые преступления.

Пахучие вещества содержатся в крови и поте человека. При высыхании кровь способна удерживать запах на протяжении нескольких лет.

Методика запаховых следов появилась в XX веке и начала внедряться в практику Министерства внутренних дел в 1980-е годы. И сейчас создаётся банк "преступных запахов".

Эксперты могут выделять запахи посредством химического анализа и специального оборудования. За прошлый год ольфакторная лаборатория МВД провела порядка 70 сложных экспертиз. Это позволило раскрыть многие преступления.

Особенность прорывного метода состоит в объективности полученных результатов. Вероятность допущения ошибок исключается.

ПВ
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