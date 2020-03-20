Полиция будет искать преступников по запаху

Аргументы Недели → Криминал 13+

20 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

В правоохранительной системе появились новые методы, которые позволяют раскрывать преступления прошлых лет. По запаху.



Эксперты объясняют, что у каждого из нас имеется свой неповторимый запах, характеризующийся уникальными летучими веществами, выделяемыми организмом. Такие невидимые следы можно сравнить с отпечатками пальцев. Как это ни удивительно звучит, запах можно законсервировать и хранить на протяжении многих лет. Это позволит раскрыть ранее совершённые преступления.



Пахучие вещества содержатся в крови и поте человека. При высыхании кровь способна удерживать запах на протяжении нескольких лет.

Методика запаховых следов появилась в XX веке и начала внедряться в практику Министерства внутренних дел в 1980-е годы. И сейчас создаётся банк "преступных запахов".



Эксперты могут выделять запахи посредством химического анализа и специального оборудования. За прошлый год ольфакторная лаборатория МВД провела порядка 70 сложных экспертиз. Это позволило раскрыть многие преступления.



Особенность прорывного метода состоит в объективности полученных результатов. Вероятность допущения ошибок исключается.



