Узбекскую «принцессу» Гульнару Каримову обвиняют в краже картин

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20 марта 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова подарила российскому кутюрье картину, которая ранее была украдена из краеведческого музея Ферганы. Министерство культуры страны начало расследование дела.



Картина «Кукуруза шумит» была написана известным художником Александром Волковым в 30-е годы прошлого века. Её примерная стоимость составляет порядка одного миллиона долларов.



В правоохранительных органах Узбекистана сообщили, что данная картина была подарена дочери Ислама Каримова руководителем одного из крупных заводов Ферганы Журатом Меликуловым. Он осуждён и находится в местах лишения свободы. Позднее выяснилось, что несколько лет назад картина была похищена из краеведческого музея. А вместо неё повесили копию.



В 2009 году картину подарили российскому кутюрье с мировым именем, который гостил в Узбекистане.



Министерство культуры страны ещё не обращалось в прокуратуру с просьбой о возврате картины в музей. Ценные картины исчезали из галерей и музеев благодаря одному из родственников Журата Маликулова, который работал в Академии художеств страны. Подделка, которая находится сейчас в музее, очень сильно отличается от оригинала. Лица, которые совершили подмену, не думали, что этим когда-нибудь займутся следственные органы.



Опираясь на информацию от искусствоведов "Аргументы недели" рекомендуют узбекским правоохранительным органам проверить на подлинность также картины в нукусском музее изобразительных искусств имени Савицкого, где, по слухам, Гульнара Каримова также изъяла подлинники. В грозные времена её всесилия никто бы не посмел перечить узбекской принцессе.



