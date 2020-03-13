Мужчина уже полтора года сидит в СИЗО из-за оговора школьниц

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 марта 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baza

Фото: Pixabay

В СМИ опубликована история мужчины, жизнь которого сломалась за несколько минут. Уже полтора года он сидит в СИЗО по обвинению в педофилии. Несмотря на то, что давшие против него показания девочки уже отказались от своих слов и изменили формулировки.

В тот день, еще в 2018, 59-летний москвич по имени Сергей работал - раскидывал визитки в почтовые ящики жилых домов. Он увидел, как две девочки вошли в подъезд и поспешил за ними – чтобы успеть вбежать в открытую дверь. Буквально через две минуты, быстро выполнив свою задачу, мужчина вышел во двор. И благополучно пошел дальше.

Через неделю к нему пришли из полиции. Сергея задержали по подозрению в педофилии.

Что произошло в те короткие минуты в злополучном подъезде? До сих пор нет однозначного ответа. Две школьницы 11 и 12 лет прогуливали уроки. Они решили зайти в гости к подружке и по дороге встретили того самого Сергея, разносчика рекламных брошюр. Позже они сказали родителям, что мужчина приспустил брюки и показал свой половой орган. А затем удалился. Родители тут же написали заявление в полицию. Дальше началось следствие…

Сергею грозит от 12 до 20 лет не самой сладкой жизни в тюрьме. Сергей все отрицает – говорит, что даже чисто физически по времени он не успел бы провернуть за те две минуты то, в чем его обвиняют. В показаниях девочек тоже множество нестыковок. Обе мамы девочек вскоре сообщили следствию, что историю школьницы выдумали. Потому что боялись, что родители накажут их за прогул! Сейчас проводятся экспертизы. А пока Сергей по-прежнему находится в СИЗО, суд еще не назначили.