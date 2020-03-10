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Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских счетов

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских счетов

Преступники придумали новый способ хищения денежных средств с банковских счетов россиян. В Министерстве внутренних дел РФ предупредили, что преступники создают копию банковского сайта. После того, как пользователь входит на него, он оставляет свои данные и пароли. Затем мошенники копируют пароли, входят на оригинальный сайт банка и проводят финансовые манипуляции со счетами граждан. Преступники также могут подключить услугу «Мобильный банк».

Правоохранители предупреждают, что при входе на сайт банка не может быть информации о том, что ведутся технические работы и нужно обратиться позднее. Это означает, что сайт фальшивый. При входе в личный кабинет клиенту банка в обязательном порядке приходит смс–уведомление. Если его нет, то надо быть максимально осторожным. При малейшем подозрении на то, что кто-то пытается воспользоваться вашими денежными средствами, требуется незамедлительно позвонить на горячую линию банка и заблокировать счёт. Его можно будет разблокировать в ближайшем отделении банка при предъявлении паспорта и банковской карты. Только таким способом можно спастись от мошенников, которые создают всё новые способы хищения денежных средств.

ПВ

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