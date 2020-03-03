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//Криминал 13+

Задержан калининградский полицейский, который сварил задержанного в кипятке

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Задержан калининградский полицейский, который сварил задержанного в кипятке

В Калининграде задержали полицейского, из-за которого задержанный сварился в кипятке из системы отопления камеры.

Осенью прошлого года за мелкое хулиганство был задержан Иван Вшивков. Мужчину поместили в камеру. Он начал в ней буйствовать и сломал систему отопления. Начальник смены знал о случившемся, но принял меры только через полчаса, когда пар от воды начал выходить из камеры.

После открытия двери мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Его отправили в реанимацию с обширными ожогами тела. Через несколько часов он скончался. Часть сотрудников дежурной части сразу уволились самостоятельно. После начала расследования установить виновного долго не удавалось. Обвинение предъявили начальнику смены лейтенанту Николаю Плебухе. Следствие считает, что он знал о том, что из трубы льётся кипяток, однако не предпринял никаких действий, чтобы спасти человека.

Большой вопрос вызывает сама поломка системы отопления. Если вода под напором лилась из трубы, то потерю давления должны были заметить. Однако никто не среагировал.

ПВ

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