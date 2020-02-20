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Раскрыты способы хищения государственной земли в Подмосковье

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыты способы хищения государственной земли в Подмосковье

В Следственном комитете России разоблачили чёрные схемы приватизации государственной земли. К этому причастны местные чиновники, судьи, адвокаты, работники гореестров.

Больше всего хищений земли происходит вокруг столицы. Земля здесь всегда считалась дорогой. Простой человек никогда не сможет обзавестись участком земли в ближайшем Подмосковье. А если бы Москва не была так плотно застроена, то и здесь бы процветал чёрный земельный бизнес.

Каждый год масштаб преступлений, связанных с землёй, только увеличивается. Многие чиновники столичных районов погорели на таких махинациях.
К примеру, глава Чеховского района незаконно приобрели земельные участки, принадлежащие государству. Изначально 8 тыс. гектаров предназначались для коттеджного индивидуального строительства. Земли числились за лесным фондом и сельскохозяйственными организациями. В незаконном оформлении земли принимали участие работники кадастровой палаты Московской области.
Также в незаконных сделках участвуют адвокаты и судьи. Благодаря фальсификации судебных решений им удаётся даром приобретать земельные участки за МКАДом.

Так судья Красногорского района Забелина подделала 16 решений о праве собственности на подставных лиц. Благодаря слаженной работе следственных органов, земля была возвращена государству. Но пока не будет громких процессов и существенных сроков заключения, землю-матушку так и будут разрывать на части алчные и нечистоплотные люди.

ПВ

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