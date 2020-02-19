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Позорная камчатская путина, не связанная с фамилией президента

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Позорная камчатская путина, не связанная с фамилией президента

Руководство Камчатки совместно с бизнесменами построило обширную сеть по отлову лососей.

Несколько лет назад на Камчатке был поставлен рекорд по отлову красной рыбы. Два года назад удалось выловить почти полмиллиона тонны рыбы. Такого улова не было на Дальнем Востоке с прошлого века. Причём большая её часть была выброшена, так как в дело пошла только икра. Поэтому в магазинах стоимость рыбы не уменьшилась, что привело к социальной напряжённости в регионе.

Развитие рыбной ловли региона произошло при руководителе Северо-Восточного управления Федерального агентства по рыболовству Александре Христенко несколько лет назад. "Новая газета" публикует расследование коррупционного сговора чиновников отрасли с коммерсантами. Сейчас Христенко переведён на другую должность.

Христенко поначалу было сложно в регионе, приходилось вести диалог с местными элитами. Больших успехов удалось добиться в работе с предпринимателем Иршатом Шайховым. Вскоре он вошёл в руководство региона и закрепил рыбные промыслы между местными бизнесменами.

Шайхов организовал жёсткий контроль за отловом рыбы, так что местные жители вынуждены были отвечать даже за два хвоста горбуши. Правда, никто из контролирующих ведомств не замечал тонны выброшенной в лесах рыбы без икры.

Со временем простым людям вообще был установлен запрет на рыбалку. В регионе создали браконьерские компании по незаконной ловле и переработке рыбы. О преступной ситуации с добычей ценных пород красной рыбы стало известно далеко за пределами прославившегося региона. Однако ситуация остаётся без особых изменений. Никто не наказан. Самый дотационный регион страны - Камчатка - благодаря браконьерной путине лидирует по количеству миллиардеров.

ПВ

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