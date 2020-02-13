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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Криминал 13+

Красиво жить не запретишь даже в украинской тюрьме

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Красиво жить не запретишь даже в украинской тюрьме

Говорить в открытую о жизни украинских заключённых в тюрьмах в стране не принято. Однако стало известно, что и в таких местах можно скоротать время очень комфортно.

В Киеве расположен следственный изолятор «Лукьяновское». Состояние камер в нём оставляет желать лучшего. Нет вентиляции, на стенах -грибок. Но для имущих в СИЗО сложилась практика улучшения условий, известная местным постояльцам и администрации. За деньги можно перейти в более комфортную камеру.

Как пишет Компромат.ру, в комнатах для вип-персон установлены телевизоры, холодильники, теннисные корты. Всё это можно получить на время отбытия срока с негласного разрешения администрации.  В такие камеры даже проносят наркотики. Заключённые из "апартаментов" могут вызвать дежурного офицера с помощью специального звонка.

Столовая следственного изолятора готовит еду только тем заключённым, которым не приносят её из дома. На чердаке даже проводятся развлекательные вечеринки. Здесь за деньги можно приобрести "траву", наркотики и алкоголь.

В Лукьяновском СИЗО очень часто "гостят" влиятельные люди страны. Они могут позволить себе устроить в тюрьме пир на весь мир. После такого торжества работники СИЗО разносят опьянённые тела по камерам. О бардаке в столичном украинском изоляторе известно правоохранителям, однако они не заинтересованы в расследовании нарушений.

ПВ

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