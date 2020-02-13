Красиво жить не запретишь даже в украинской тюрьме

//Криминал 13+

13 февраля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Говорить в открытую о жизни украинских заключённых в тюрьмах в стране не принято. Однако стало известно, что и в таких местах можно скоротать время очень комфортно.



В Киеве расположен следственный изолятор «Лукьяновское». Состояние камер в нём оставляет желать лучшего. Нет вентиляции, на стенах -грибок. Но для имущих в СИЗО сложилась практика улучшения условий, известная местным постояльцам и администрации. За деньги можно перейти в более комфортную камеру.



Как пишет Компромат.ру, в комнатах для вип-персон установлены телевизоры, холодильники, теннисные корты. Всё это можно получить на время отбытия срока с негласного разрешения администрации. В такие камеры даже проносят наркотики. Заключённые из "апартаментов" могут вызвать дежурного офицера с помощью специального звонка.



Столовая следственного изолятора готовит еду только тем заключённым, которым не приносят её из дома. На чердаке даже проводятся развлекательные вечеринки. Здесь за деньги можно приобрести "траву", наркотики и алкоголь.



В Лукьяновском СИЗО очень часто "гостят" влиятельные люди страны. Они могут позволить себе устроить в тюрьме пир на весь мир. После такого торжества работники СИЗО разносят опьянённые тела по камерам. О бардаке в столичном украинском изоляторе известно правоохранителям, однако они не заинтересованы в расследовании нарушений.



