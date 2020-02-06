За спасение ребёнка от педофила жителю Уфы грозит 15 лет тюрьмы

//Криминал 13+

6 февраля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Nikolay Gyngazov

Житель города Уфы Владимир Санкин совершил поступок, за который его могут посадить в тюрьму. Мужчина помог детям спастись от насилия педофила.



Владимир шёл по улице, и к нему подбежал 14 летний мальчик. Он попросил спасти друга, который находится в запертой квартире неизвестного дяди.

Педофил заставлял детей раздеваться, угрожая топором. Один из мальчиков успел выбежать на улицу.



Владимир не мог отказать в помощи и забежал в квартиру педофила. Пьяный мужчина погнался за Владимиром на улицу. Завязалась драка. Владимир нанёс извращенцу несколько ударов. По дороге в больницу тот скончался в машине скорой помощи.



Погибшему мужчине было 54 года. Он был ранее судим за изнасилование несовершеннолетнего. Суд дал ему 11 лет колонии. После отсидки уголовник вернулся и принялся за старое. Спасителю детей теперь грозит наказание до 15 лет лишения свободы.



Жители города не согласны с обвинением и собирают подписи в поддержку Санкина. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Он не отрицает обвинение в нанесении смертельных ударов, но убивать никого не хотел.



Гражданская позиция Владимира достойна большого уважения. Он оперативно отреагировал и спас детей. Остаётся надеяться, что следственные органы смогут дать объективную оценку поступку Владимира Санкина.



