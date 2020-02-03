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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Крыму арестован владелец парка львов "Тайган"

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму арестован владелец парка львов
фото: pixabay.com

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина. 

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Как стало известно, Зубкова арестовали из-за того, что бизнесмен не явился на суд 20 января - тогда рассматривалось дело укушенной львом туристки Ольги Соломиной, сообщает РИА Новости. Суд опасался, что бизнесмен выедет за границу.

Ранее 27 января Зубков заявлял, что устранил все нарушения в работе крымского сафари-парка "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка". СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Причиной стало ЧП, когда в сафари-парке "Тайган" в ходе экскурсии в вольере лев укусил туристку из Кирова. Как выяснилось, женщина была в приподнятом настроении из-за определенной дозы алкоголя и слишком сильно ухватила льва за гриву.

АС

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