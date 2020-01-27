Белоруссия нелегально ввозит в Россию табачную продукцию

//Криминал 13+

27 января 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Росстате сообщили, что по итогам прошлого года в России сократилось производство сигарет. В Министерстве здравоохранения России констатировали, что доля курильщиков стала заметно сокращаться. Однако представители табачного рынка считают, что россияне не стали отказываться от курения, а переходят на употребление контрафактной продукции, которая поступает в больших объёмах из Белоруссии.



В прошлом году в нашей стране было произведено почти 230 миллиардов штук сигарет. По сравнению с предыдущим годом сокращение составило 11%. Однако падение производства связано с тем, что на рынок вышли нелегальные производители табачной продукции. Такой товар не соответствует требованиям Таможенного союза.



Нелегальная продукция не облагается налогом, в то время как легальные сигареты существенно увеличиваются в стоимости из-за ставки акциза. Противостоять нелегальному производству и ввозу табачной продукции весьма сложно. Традиционные меры оказываются неэффективными.



Чаще всего сигареты завозятся партнёрами по Евразийскому экономическому союзу. Порядка 10% контрафакта производится внутри самой России. Крупнейшим поставщиком нелегальной табачной продукции остаётся Белоруссия. На её долю приходится более 35% сигарет, ввозимых в Россию незаконно.



