Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

Белоруссия нелегально ввозит в Россию табачную продукцию

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия нелегально ввозит в Россию табачную продукцию

В Росстате сообщили, что по итогам прошлого года в России сократилось производство сигарет. В Министерстве здравоохранения России констатировали, что доля курильщиков стала заметно сокращаться. Однако представители табачного рынка считают, что россияне не стали отказываться от курения, а переходят на употребление контрафактной продукции, которая поступает в больших объёмах из Белоруссии.

В прошлом году в нашей стране было произведено почти 230 миллиардов штук сигарет. По сравнению с предыдущим годом сокращение составило 11%. Однако падение производства связано с тем, что на рынок вышли нелегальные производители табачной продукции. Такой товар не соответствует требованиям Таможенного союза.

Нелегальная продукция не облагается налогом, в то время как легальные сигареты существенно увеличиваются в стоимости из-за ставки акциза. Противостоять нелегальному производству и ввозу табачной продукции весьма сложно. Традиционные меры оказываются неэффективными.

Чаще всего сигареты завозятся партнёрами по Евразийскому экономическому союзу. Порядка 10% контрафакта производится внутри самой России. Крупнейшим поставщиком нелегальной табачной продукции остаётся Белоруссия. На её долю приходится более 35% сигарет, ввозимых в Россию незаконно.

ПВ

//картина дня

В мире

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Иностранная пресса пишет, что вирус, который практически парализовал Китай и держит в страхе многие страны мира - искусственный и боевой. Он вырвался из секретных лабораторий Уханьского института вирусологии

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году

//новости ан

Жена Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, рассказала, что у экс-супруга «не всё в порядке» с головой и до их развода в 2018 году…

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС. Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных…

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. По предварительным данным, на его борту…

//новости ан

Бабушка российской эстрады Алла Пугачева все молодеет и молодеет. По крайней мере на фотографиях многие замечают, что ее супруг Максим Галкин выглядит уже ненамного…