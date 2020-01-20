В Санкт-Петербурге задержан вербовщик

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20 января 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Северной столице задержан мужчина, подозреваемый в том, что склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "ИГ"*.

Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") возбуждено в отношении 32-летнего мужчины.

"Подозреваемый… задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводится ряд обысков", - говорится в релизе пресс-службы городского управления Следственного комитета, передает РИА Новости.

* - запрещенная в России террористическая организация

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