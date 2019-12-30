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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Криминал 13+

ФСБ: задержанные в Петербурге террористы признали вину

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

ФСБ: задержанные в Петербурге террористы признали вину
фото: Twitter

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания. Об этом сообщили в ФСБ. 

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

В ведомстве отметили, что во время следственных действий у обоих подозреваемых также были изъяты улики, свидетельствующие о подготовке к совершению террористического акта, передает в понедельник издание "Свободная пресса".

В частности, ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в предновогодние дни дает клятву ИГ*. Кадры сопровождаются надписями на арабском языке.

Напомним, как писали АН, на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в Северной столице.

* - запрещенная в России террористическая организация

АС

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