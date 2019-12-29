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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Криминал 13+

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге
фото: globallookpress.com

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты в Северной столице в период новогодних праздников. Об этом сегодня сообщает ТАСС. 

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Информацию о подготовке к совершению теракта предоставили спецслужбы США. СК возбудил уголовные дела по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

"Задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее, как писали АН, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за информацию, которую американские спецслужбы передали российским коллегам.

АС

//картина дня

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты в Северной столице в период новогодних праздников. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты…

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