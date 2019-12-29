ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

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29 декабря 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты в Северной столице в период новогодних праздников. Об этом сегодня сообщает ТАСС. Путин по телефону поблагодарил Трампа

Информацию о подготовке к совершению теракта предоставили спецслужбы США. СК возбудил уголовные дела по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

"Задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее, как писали АН, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за информацию, которую американские спецслужбы передали российским коллегам.