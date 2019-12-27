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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Москве неизвестный с ножом пытался проникнуть в монастырь

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве неизвестный с ножом пытался проникнуть в монастырь
фото: pixabay.com

В храм Сергия Радонежского в центре российской столицы пришел вооруженный ножом мужчина. По данным телеканала РенТВ, мужчина угрожал прихожанам, однако в результате поранился сам.

"В одном из московских храмов произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно и пытался пройти на территорию объекта с предметом, похожим на нож", - сообщили в столичном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был передан медикам, мотивы его действий в настоящее время устанавливаются. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

АС

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