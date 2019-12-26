СМИ: останки жертвы историка Соколова найдены

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26 декабря 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В реке Мойке почти два месяца спустя были обнаружены ноги убитой 7 ноября и расчлененной Анастасии Ещенко. Об этом в четверг сообщает "Мойка78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Историку Олегу Соколову продлили арест

Найти останки удалось после сканирования дна. Конечности лежали у Юсуповского дворца, где их обнаружили и достали водолазы. Об их принадлежности Анастасии Ещенко достоверно утверждать можно будет только после экспертизы.

Напомним, бывший доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов был задержан в начале ноября. Его жертвой стала 24-летняя аспирантка, с которой у Соколова были отношения. Историк признался и раскаялся в убийстве.

Девушка была убита доцентом в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Соколов застрелил свою возлюбленную, после чего расчленил ее и избавлялся от тела, скидывая останки в реку - в участок Мойки прямо напротив собственного дома.