В России за убийства бизнесменов задержаны ветераны спецназа ФСБ

В результате спецоперации в Москве, Подмосковье и Владимирской области задержаны трое ветеранов подразделений ФСБ. Спецназовцев подозревают в убийствах московских бизнесменов в 2008 и 2012 годах.
По данным Lenta.ru, операцию по задержанию проводили сотрудники Следственного комитета России, Росгвардии, а также спецподразделения ФСБ и МВД. По делу проходят шесть человек, трое из которых - в статусе свидетелей.
По версии следствия, первое преступление они совершили в 2008 году на улице Донской: расстреляли автомобиль бизнесмена. Погибли коммерсант и его водитель. В 2012 году они же убили еще одного предпринимателя.