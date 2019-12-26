В России за убийства бизнесменов задержаны ветераны спецназа ФСБ

//Криминал 13+

26 декабря 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

фото: globallookpress.com

В результате спецоперации в Москве, Подмосковье и Владимирской области задержаны трое ветеранов подразделений ФСБ. Спецназовцев подозревают в убийствах московских бизнесменов в 2008 и 2012 годах.

По данным Lenta.ru, операцию по задержанию проводили сотрудники Следственного комитета России, Росгвардии, а также спецподразделения ФСБ и МВД. По делу проходят шесть человек, трое из которых - в статусе свидетелей.

По версии следствия, первое преступление они совершили в 2008 году на улице Донской: расстреляли автомобиль бизнесмена. Погибли коммерсант и его водитель. В 2012 году они же убили еще одного предпринимателя.