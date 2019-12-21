В Мурманской области подростки после дискотеки избили полицейских

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21 декабря 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники после дискотеки в городском Дворце культуры избили двоих полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, конфликт произошел на площади у Дворца культуры имени Егорова после проведения новогодней вечеринки для школьников. В итоге завязавшейся потасовки два блюстителя порядка получили травмы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Мурманской области рассказали, что стражи порядка прибыли на место по сообщению о шумном поведении. В ответ на замечания полицейских молодые люди стали проявлять агрессию.

Руководство УМВД организовало служебную проверку по факту избиения сотрудников полиции. Материалы по делу были переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области.