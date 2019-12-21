В Бурятии полицейских обвинили в убийстве 17-летней давности

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21 декабря 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2002 году подозреваемые в компании подруг 17-ти и 18-ти лет прибыли в "Клюквенную падь", где стали употреблять спиртные напитки. Возникла ссора, и стражи порядка убили обеих жертв при помощи топора.

Дело оставалось нераскрытым, но недавно новое отделение в СУ СК по республике вышло на след преступников, говорится в пресс-релизе. В расследовании помогали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД.

Бывшему и действующему сотрудникам местного отдела полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).