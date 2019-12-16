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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Суд приговорил экс-министра финансов Подмосковья к 14 годам тюрьмы

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Суд приговорил экс-министра финансов Подмосковья к 14 годам тюрьмы
фото: Instagram

Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима за хищения на сумму порядка 11 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Приговор вынесла судья Ирина Вырышева. Кроме того, экс-министра лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 3 года. Кузнецов обвинялся в хищении 11 млрд рублей у региональных учреждений и организаций с 2005 по 2008 годы.

Дело против него было возбуждено в августе 2008 года, став одним из самых резонансных. Тогда Кузнецов успел покинуть страну, но в 2013 году был задержан во Франции по российскому запросу, а спустя еще шесть лет экс-министр был экстрадирован.

АС

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