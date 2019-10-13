В Брянске обнаружили забетонированное тело человека

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13 октября 2019, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Брянске обнаружено забетонированное тело пропавшего мужчины. Сообщается, что пропавшего 57-летнего жителя города нашли в гараже после того, как родственники заявили об его исчезновении.

«Его тело обнаружено в гараже, расположенном по улице Урицкого в городе Брянске. Тело мужчины было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», - рассказали в региональном Следственном комитете.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать трёх человек, подозреваемых в убийстве мужчины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, передаёт Lenta.Ru.