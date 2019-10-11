В Челябинске подростки до смерти избили прохожего

//Криминал 13+

11 октября 2019, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Челябинске двое несовершеннолетних до смерти избили незнакомого мужчину. В региональном следственном управлении рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что двое 15-летних подростков приехали из Ленинского района города в Калининский. Там они вступили в конфликт с незнакомым мужчиной и несколько раз ударили его по голове. От полученных травм мужчина скончался, передаёт РИА Новости.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в СК.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что собирает информацию о подростках в рамках полномочий.