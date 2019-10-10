Три россиянки убили тюремную надзирательницу в Пакистане

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10 октября 2019, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Пакистане три гражданки России убили надзирательницу Центральной тюрьмы «Гаддани», рассказали в российском МИД. Отмечается, что против женщин возбуждено уголовное дело.

В российском МИД отметили, что россиянки были задержаны в Пакистане год назад, когда пытались попасть в Афганистан, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом с женщинами находилось восемь несовершеннолетних детей, передаёт Газета.Ru.

«Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство РФ в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», - отметили в МИД.