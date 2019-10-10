Бухгалтер из Калининграда оплатила ипотеку за счет больницы

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10 октября 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Калининграде суд приговорил бывшего бухгалтера Городской клинической больницы к лишению свободы. Женщину признали виновной в хищении денег в особо крупном размере.

В прокуратуре Калининградской области рассказали, что в период с 2013 по 2016 год женщина присвоила свыше 7,5 миллионов рублей. Все деньги бухгалтер переводила Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию, чтобы погасить ипотеку, передаёт Мир24.

Экс-бухгалтер полностью признала себя виновной и созналась в содеянном. Суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии общего режима, приговор в силу еще не вступил.