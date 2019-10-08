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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Последствия утечки клиентской базы "Билайна" оказались более внушительными

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Последствия утечки клиентской базы "Билайна" оказались более внушительными

Среди 8 млн анкет взломанной базы «Билайна» есть логины, по которым свой домашний интернет регистрировал, например, известный российский блогер. Недоброжелатели могли воспользоваться персональной информацией и навредить ему.

В базе «Билайна» можно найти личный мобильный номер, ФИО, адрес и логин CTN. Этот цифровой логин прописан в договоре, сменить его нельзя. Этих данных достаточно, чтобы получить доступ к другой персональной информации или паролям от различных интернет-ресурсов. Недоброжелатели даже смогут от имени конкретного человека и с его IP-адреса загрузить какую-либо компрометирующую его информацию, нарушающую закон и подводящую его "под монастырь".

Потом какой-нибудь доброжелатель пишет на находящегося "в разработке" человека донос, и его берут "тёпленького" с целым букетом доказательств.

В Телеграм-каналах описана самая очевидная атака с применением базы, утечку которой допустили сотрудники «Билайна». Другие схемы позволяют сделать так, чтобы трафик злоумышленника вообще не отличался от трафика жертвы. Сам «Билайн» сначала говорил, что утечки нет, а сейчас утверждает, что утечка «устаревшая». Чтобы уменьшить вред, который они нанесли миллионам своих клиентов, владельцы компании «Билайн» должны извиниться за безобразное отношение к пользователям и немедленно сменить клиентские логины.

ПВ

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