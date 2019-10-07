Данные 8 млн клиентов Билайна попали в Интернет

//Криминал 13+

7 октября 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько дней назад стало известно, что персональные данные многих клиентов сотовой компании «Билайн» оказались в свободном доступе. В «Билайне» признали, что в сеть «утекли» сведения более восьми миллионов пользователей. Все они являются абонентами телефонной компании.



Но, по словам представителей «Билайна», информация о клиентах носит устаревший характер. Данные стали доступны ещё несколько лет назад. Все причастные к происшествию в случившемся были наказаны. База содержит информацию, актуальную на осень 2016 года. В ней имелись договоры как открытого, так закрытого формата. В базе свои данные обнаружили сотрудники ряда крупных российских газет.



Специалисты утверждают, что информация представляет определённый интерес для преступников. Они могут вводить в заблуждение людей посредством манипулирования их же собственными данными для совершения преступлений. Несколько недель назад журналисты «Коммерсанта» написали, что в сети появились данные клиентов Сбербанка.



