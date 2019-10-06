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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Чите на козырьке подъезда обнаружили тело молодой девушки

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Чите на козырьке подъезда обнаружили тело молодой девушки
Фото: pixabay.com

В центре Читы обнаружили тело убитой молодой девушки. Отмечается, что части тела 19-летней читинки жители дома обнаружили на козырьке подъезда около четырёх часов дня по местному времени.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, который снимал квартиру в том же доме, в котором жила убитая. Следователи предполагают, что он может оказаться причастным к гибели девушки, передаёт Газета.Ru. Отмечается, что девушка предположительно работала в стрипиз-клубе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки.

АБ

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