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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

На Кубани вооруженные люди расстреляли охранников при захвате консервного завода

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

На Кубани вооруженные люди расстреляли охранников при захвате консервного завода

На Кубани в Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Утром в пятницу, 4 октября, в городе Славянск-на-Кубани к предприятию "Кубанские деликатесы", расположенном на улице Красной, подъехали четыре автомобиля. Как отмечает агентство, по охранникам завода был открыт огонь.

"Приехала группа лиц, их было 20-30 человек, чтобы захватить завод. Когда налетчики начали стрелять, охранники открыли ответный огонь. Двое из нападавших получили ранения", - отметил один из очевидцев ЧП, пишет "Комсомолка".

После перестрелки нападавшие скрылись с места преступления. К предприятию прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Охранников с ранениями головы, шеи, кистей рук и предплечий доставили в больницу.

В настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия. Их допрашивают. В пресс-службе ГУ МВД РФ по краю также подтвердили, что "личности всех участников конфликта установлены".

АС

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