В одну из школ Владимира ворвался ученик с топором

//Криминал 13+

3 октября 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Власти, полиция и педагоги выясняют причины инцидента в одной из школ Владимира, в которую с топором ворвался ученик, сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По предварительным данным, у подростка был конфликт с одноклассниками. По некоторой информации, ребенок воспитывается в неблагополучной семье и испытывал некоторые проблемы в общении со сверстниками, передает агентство ТАСС.

Восьмиклассник, 14-летний мальчик, перепрыгнув турникеты при входе в здание, поспешил расправиться с кем-то из присутствующих в школе. К счастью, жертв удалось избежать. В фойе его задержали и вызвали правоохранителей.

В мэрии Владимира признают, что это - вопиющий случай и заверяют, что разбираться в нем будут с особой тщательностью. Сейчас проверяются все версии, которые могли подтолкнуть подростка к попытке совершить насилие в школе.