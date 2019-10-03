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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В одну из школ Владимира ворвался ученик с топором

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

В одну из школ Владимира ворвался ученик с топором

Власти, полиция и педагоги выясняют причины инцидента в одной из школ Владимира, в которую с топором ворвался ученик, сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По предварительным данным, у подростка был конфликт с одноклассниками. По некоторой информации, ребенок воспитывается в неблагополучной семье и испытывал некоторые проблемы в общении со сверстниками, передает агентство ТАСС.

Восьмиклассник, 14-летний мальчик, перепрыгнув турникеты при входе в здание, поспешил расправиться с кем-то из присутствующих в школе. К счастью, жертв удалось избежать. В фойе его задержали и вызвали правоохранителей.

В мэрии Владимира признают, что это - вопиющий случай и заверяют, что разбираться в нем будут с особой тщательностью. Сейчас проверяются все версии, которые могли подтолкнуть подростка к попытке совершить насилие в школе.

АС

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