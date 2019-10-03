В Москве задержан сын высокопоставленного менеджера с оружием и наркотиками

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3 октября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержан 25-летний сын вице-президента компании МТС Руслана Ибрагимова, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись задержания, которая оказалась у него в распоряжении, а также Telegram-канал Baza. Различить лицо человека на видео сложно.



Молодой человек вместе со своим знакомым пытался скрыться от стражей порядка на протяжении нескольких часов. СМИ сообщают, что в автомобиле помимо наркотиков был обнаружен пистолет.



Молодые люди отказались подчиниться требованиям стражей порядка и покинуть автомобиль, поэтому пришлось разбивать стёкла и принудительно их извлекать. В ГУ МВД России по Москве данную ситуацию пока не комментируют.



