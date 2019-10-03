В Дагестане мужчина убил стоматолога кинжалом

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3 октября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Дагестане задержали мужчину по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте. В региональном СУСК рассказали, что убийство было совершено при помощи кинжала.

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Следователи сообщили, что мужчина пришел к врачу домой рано утром, объяснив это острой болью. После этого он убил стоматолога во дворе его дома при помощи кинжала, передаёт РИА Новости.

«На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца», - рассказали о случившемся в управлении СК.