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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Дагестане мужчина убил стоматолога кинжалом

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане мужчина убил стоматолога кинжалом
Фото: pixabay.com

В Дагестане задержали мужчину по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте. В региональном СУСК рассказали, что убийство было совершено при помощи кинжала.

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Следователи сообщили, что мужчина пришел к врачу домой рано утром, объяснив это острой болью. После этого он убил стоматолога во дворе его дома при помощи кинжала, передаёт РИА Новости.

«На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца», - рассказали о случившемся в управлении СК.

АБ

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