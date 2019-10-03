В Подмосковье подросток убил сверстницу

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3 октября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Московской области школьник убил свою сверстницу из параллельного класса. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Тело убитой девушки обнаружили накануне в одном из заброшенных зданий подмосковной Балашихи. Сообщается, что подросток, убивший школьницу, задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. Он рассказал, что причиной убийства стала ссора, произошедшая между ним и жертвой, передаёт РИА Новости.