В Новосибирске на миллионной взятке попался патологоанатом

//Криминал 13+

2 октября 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 - его обвиняют в получении взяток за рекламу. Замгендиректора "Аэрофлота" обвиняется в хищении порядка 250 миллионов рублей

Следствие полагает, что мужчина в течение порядка девяти лет получал деньги за то, что рекомендовал родственникам своих "клиентов" воспользоваться услугами определенного похоронного агентства. Общая сумма полученных финансов составила около 1 млн рублей.

Подозреваемый, 47-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Также обвинение в даче взятки предъявлено 44-летней даме - менеджеру агентства.