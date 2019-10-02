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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Новосибирске на миллионной взятке попался патологоанатом

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 - его обвиняют в получении взяток за рекламу. 

Замгендиректора "Аэрофлота" обвиняется в хищении порядка 250 миллионов рублей

Замгендиректора "Аэрофлота" обвиняется в хищении порядка 250 миллионов рублей

 

Следствие полагает, что мужчина в течение порядка девяти лет получал деньги за то, что рекомендовал родственникам своих "клиентов" воспользоваться услугами определенного похоронного агентства. Общая сумма полученных финансов составила около 1 млн рублей.

Подозреваемый, 47-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Также обвинение в даче взятки предъявлено 44-летней даме - менеджеру агентства.

АС

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