В Новосибирске на миллионной взятке попался патологоанатом

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 - его обвиняют в получении взяток за рекламу.
Следствие полагает, что мужчина в течение порядка девяти лет получал деньги за то, что рекомендовал родственникам своих "клиентов" воспользоваться услугами определенного похоронного агентства. Общая сумма полученных финансов составила около 1 млн рублей.
Подозреваемый, 47-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Также обвинение в даче взятки предъявлено 44-летней даме - менеджеру агентства.