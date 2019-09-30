Мошенники в Facebook и Instagram используют образы российских звёзд

//Криминал 13+

30 сентября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

В социальных сетях Facebook и Instagram появилась реклама социологического опроса с фотографиями российских селебрити — Бородиной, Галустяном, Джиганом, Ивлеевой, Хабибом. Ведёт она на сайт с фотографией Шнура. За прохождение опроса обещают баснословные призы вроде новых автомобилей или скромные 100-200 тысяч рублей.



В комментариях под рекламой — куча восторженных отзывов и даже скрины Сбербанка-онлайна с призовых приходом денег. Начиная с минувшей субботы только рекламу с Бородиной успели посмотреть 88 тысяч раз. Но чтобы пройти опрос, нужно перевести комиссию в размере 2 тыс.рублей. Их никто не вернёт, равно как и приз вы не получите, ведь все отзывы от ботов.



Мошенники использовали видео с уже прошедших именных анимированных картинок известных людей для рекламы опроса.



Видимо, владельца Facebook Марка Цукерберга не волнует модерация и законы в российском сегменте соцсети, все силы брошены на президента Трампа. Поэтому не попадайтесь на крючок аферистов.



