В Хабаровске прикрыли семейный героиновый бизнес

//Криминал 13+

29 сентября 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Перед судом предстали 49-летний хабаровчанин и его 73-летний отец за торговлю наркотиками. Организатором незаконного бизнеса выступил сын, сам являющийся наркозависимым.

Мысли о начале противозаконной торговли посещали мужчину во время отбывания наказания в Комсомольске-на-Амуре. Освободившись из тюрьмы, он вместе со своим отцом начал подрабатывать ремонтом, а после решил переключиться на то, что, по его мнению, приносило бы больший доход – наркобизнес.

Найдя покупателя, отец и сын позвали его в свой гараж и продали там ему 34 грамма героина. Сумма покупки составила 97 тысяч рулей. По пути домой покупателя задержали сотрудники правопорядка, а тот выдал продавцов. Следующую сделку заключали уже сами оперативники. Подставной покупатель должен был «приобрести» уже намного большую партию – 414 грамма за 1,2 миллиона рублей. Во время передачи вещества оба продавца были задержаны с поличным.

На данный момент сын приговорен к 9 годам заключения. Суд над его отцом только начался, мужчина находится в СИЗО.