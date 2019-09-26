Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.
Как утверждает издание "Коммерсантъ", уголовное дело в отношении 60-летнего Ковалевского было возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").
С ходатайством об аресте программы выступила ФСБ. Следователи ФСБ считают, что Ковалевский зарегистрировал права на использование программы, внедрил ее в ФСС и, получая вознаграждение, причинил крупный ущерб.
Адвокаты фигуранта оспаривали арест программы, указывая, что она не является разновидностью имущества. Однако Лефортовский суд и Мосгорсуд все же сочли, что данную программу можно признать "предметом преступления".