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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

Как утверждает издание "Коммерсантъ", уголовное дело в отношении 60-летнего Ковалевского было возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

С ходатайством об аресте программы выступила ФСБ. Следователи ФСБ считают, что Ковалевский зарегистрировал права на использование программы, внедрил ее в ФСС и, получая вознаграждение, причинил крупный ущерб.

Адвокаты фигуранта оспаривали арест программы, указывая, что она не является разновидностью имущества. Однако Лефортовский суд и Мосгорсуд все же сочли, что данную программу можно признать "предметом преступления".

АС

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