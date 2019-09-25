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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Москве задержали генерала из центрального аппарата МВД России

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мельников, генерал-майор из центрального аппарата МВД России, задержан сегодня в Москве. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Как пишет РИА Новости, Мельникова обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Другие подробности пока неизвестны.

Из данных, опубликованных на сайте МВД, следует, что Александр Мельников занимает должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Также генерал-майор курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ Кирова.

 

ДЦ

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