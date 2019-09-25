В Москве задержали генерала из центрального аппарата МВД России

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25 сентября 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мельников, генерал-майор из центрального аппарата МВД России, задержан сегодня в Москве. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Как пишет РИА Новости, Мельникова обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Другие подробности пока неизвестны.

Из данных, опубликованных на сайте МВД, следует, что Александр Мельников занимает должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Также генерал-майор курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ Кирова.