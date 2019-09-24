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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Три года колонии получила жительница Пскова, подарившая новорожденную дочь чужой женщине

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Псковичка 24-х лет, подарившая свою новорожденную девочку 47-летней жительнице Вологды, проведет три года в тюрьме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Молодая мать подарила своего ребенка жительнице другого региона благодаря объявлению в одной из популярных социальных сетей. Суд признал доказательства следователей достаточными для законного вердикта.

Было установлено, что сделка была совершена 1 декабря 2018 года. Женщина, выписавшись из перинатального центра, безвозмездно передала младенца жительнице Вологды, с которой договорилась в Интернете.

"Приговором суда псковичке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Ее соучастнице из Вологды - два года и четыре месяца лишения свободы", - говорится в сообщении на официальном сайте управления.

АС

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