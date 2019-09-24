Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

//Криминал 13+

24 сентября 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Кировским правоохранителям удалось предотвратить массовое убийство в одной из средних общеобразовательных учреждений этого города. Соответствующее заявление сделал Владимир Макаров, занимающий должность заместителя главы управления противодействия экстремизму МВД.

По словам Макарова, процитированного РИА Новости, некоторое время назад полицейские узнали, что один из учеников проявляет интересе к теме школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что певец Михаил Шуфутинский отреагировал на раскрытие убийства своего коллеги Михаила Круга.