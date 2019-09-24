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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com
фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Кировским правоохранителям удалось предотвратить массовое убийство в одной из средних общеобразовательных учреждений этого города. Соответствующее заявление сделал Владимир Макаров, занимающий должность заместителя главы управления противодействия экстремизму МВД.

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По словам Макарова, процитированного РИА Новости, некоторое время назад полицейские узнали, что один из учеников проявляет интересе к теме школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что певец Михаил Шуфутинский отреагировал на раскрытие убийства своего коллеги Михаила Круга.

 

ДЦ

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