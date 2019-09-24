Наркоканал в Хабаровский край перекрыли пограничники

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24 сентября 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сотрудники пограничной службы задержали двух человек в Амурской области, которые изготавлвали и переправляли в Хабаровский край и Магаданскую область наркотические вещества.

Первый злоумышленник был задержан в поселке Апрельский. При себе у преступника на момент задержания находились полкилограмма конопли. Ее мужчина собирался использовать для последующего изготовления гашишного масла, которое должно было отправиться в Магаданскую область. Спустя два дня в районе города Завитинска сотрудником ФСБ был остановлен автомобиль, принадлежащий члену преступной группы У него была изъята полулитровая банка, в которой находился уже готовы продукт - это гашишное масло должно было отправиться в Хабаровский край по межрегиональному каналу поставки.

И первое изъятое вещество, и второе были направлены на исследование. После проведения экспертизы будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовных дел.