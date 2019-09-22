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//Криминал 13+

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

22 сентября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего накануне с ножом на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает агентство ТАСС. 

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Мужчина задержан и находится под следствием. Как сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, обвиняемый страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.

Расследованием дела о поножовщине занимается прокуратура Хатлонской области. Инцидент произошел 21 сентября. Как ранее сообщали АН, российские контрактники находились в Бохтаре по личным делам, когда на них было совершено нападение.

АС

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