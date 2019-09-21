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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

21 сентября 2019, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: "Аргументы Недели"
фото: "Аргументы Недели"

В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища.

Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору), пишет "Фонтанка".

Траурные фотографии руководства России, Москвы и Северной столицы, а также снимки депутатов Госдумы, провластных журналистов и деятелей культуры 19 сентября прикрепили на безымянные надгробия кладбища.

АС

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