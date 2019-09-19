В Москве задержан замглавы департамента Министерства культуры

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19 сентября 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова, передает ТАСС.
"В Москве задержаны Мосолов П.О., Магдеева Т.С., Цветнов В.А. и Семиков С.Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщил источник агентства.
Защита Цветнова просила назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор поддержал адвоката и посчитал ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу избыточным. Но суд удовлетворил ходатайство следствия.
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