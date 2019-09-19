В Карелии соцработницу обвинили в убийстве двух инвалидов

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19 сентября 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Карелии Верховный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы центра соцобслуживания Питкярантского района. Женщина обвиняется в убийстве двух пожилых инвалидов и краже крупной суммы денег.

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Следователи предполагают, что 35-летняя женщина пришла в квартиру инвалидов – брата и сестры 58 и 55 лет – и зарезала их ножом, после чего похитила 260 тысяч рублей и покинула квартиру. «Деньги ей нужны были для того, чтобы делать ставки в интернете», - рассказали в следственном комитете.

35-летняя женщина находится под стражей, передаёт РИА Новости. Она обвиняется по статьям «Разбой» и «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстный побуждений».