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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Карелии соцработницу обвинили в убийстве двух инвалидов

19 сентября 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Карелии Верховный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы центра соцобслуживания Питкярантского района. Женщина обвиняется в убийстве двух пожилых инвалидов и краже крупной суммы денег.

В Нижнем Новгороде нашли тело известного бизнесмена

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Следователи предполагают, что 35-летняя женщина пришла в квартиру инвалидов – брата и сестры 58 и 55 лет – и зарезала их ножом, после чего похитила 260 тысяч рублей и покинула квартиру. «Деньги ей нужны были для того, чтобы делать ставки в интернете», - рассказали в следственном комитете.

35-летняя женщина находится под стражей, передаёт РИА Новости. Она обвиняется по статьям «Разбой» и «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстный побуждений».

АБ

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