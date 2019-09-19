В Нижнем Новгороде нашли тело известного бизнесмена

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19 сентября 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде на территории гаражного кооператива было обнаружено тело известного бизнесмена. Отмечается, что мужчина скончался в результате насильственной смерти.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления», - рассказали следователи.

Известно, что погибшим оказался генеральный директор завода «Багем» Виктор Ворошилов. 48-летний мужчина был обнаружен рядом со своим автомобилем. На предприятии подтвердили информацию о гибели Ворошилова, передаёт РИА Новости.