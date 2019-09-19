Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Нижнем Новгороде нашли тело известного бизнесмена

19 сентября 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде на территории гаражного кооператива было обнаружено тело известного бизнесмена. Отмечается, что мужчина скончался в результате насильственной смерти.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления», - рассказали следователи.

Известно, что погибшим оказался генеральный директор завода «Багем» Виктор Ворошилов. 48-летний мужчина был обнаружен рядом со своим автомобилем. На предприятии подтвердили информацию о гибели Ворошилова, передаёт РИА Новости.

АБ

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан