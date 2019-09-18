Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

18 сентября 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

Силовики задержали его и посадили в автозак. Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Фороса Алексей Белько. В июне этого года Белько занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628 в Броварах Киевской области.

Ранее полиция получила сообщение, что неизвестный, завернутый в украинский флаг поверх одежды, приехал на автомобиле и заблокировал движение по мосту Метро. Позже он начал стрелять и заявил, что намерен взорвать мост, при этом не выдвигая никаких требований.

Некоторые украинские СМИ отмечают, что, предположительно, у мужчины случился нервный срыв, связанный с недавним разрывом с супругой-полицейским по имени Алена: по их данным, очевидцы сообщают, что имя своей бывшей жены Белько на мосту выкрикивал неоднократно.

АС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…