В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

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18 сентября 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

Силовики задержали его и посадили в автозак. Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Фороса Алексей Белько. В июне этого года Белько занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628 в Броварах Киевской области.

Ранее полиция получила сообщение, что неизвестный, завернутый в украинский флаг поверх одежды, приехал на автомобиле и заблокировал движение по мосту Метро. Позже он начал стрелять и заявил, что намерен взорвать мост, при этом не выдвигая никаких требований.

Некоторые украинские СМИ отмечают, что, предположительно, у мужчины случился нервный срыв, связанный с недавним разрывом с супругой-полицейским по имени Алена: по их данным, очевидцы сообщают, что имя своей бывшей жены Белько на мосту выкрикивал неоднократно.