В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

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18 сентября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел на станции метро "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки.

По данным СМИ, он требовал деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки. Перестрелка произошла в момент попытки его задержания. Позднее раненый им полицейский также скончался в больнице. Идет проверка.